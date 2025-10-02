鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.44億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-02 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅58.6%；達世幣(DASH)24小時跌幅32.5%；C98(C98)24小時跌幅36.7%。

近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅16.2%；DEGO(DEGO)近一週漲幅15.7%；BounceBit(BB)近一週漲幅11.8%。