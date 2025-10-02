鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.44億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格118,606.01美元，24小時漲跌幅+2.04%；以太幣(ETH)現報價格4,385.14美元，24小時漲跌幅+2.29%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.13億美元；USDC(USDC)24小時成交量達21.91億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅58.6%；達世幣(DASH)24小時跌幅32.5%；C98(C98)24小時跌幅36.7%。
近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅16.2%；DEGO(DEGO)近一週漲幅15.7%；BounceBit(BB)近一週漲幅11.8%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅121%；達世幣(DASH)近一週跌幅55.2%；Starknet Token(STRK)近一週跌幅39.1%。
