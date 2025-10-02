盤中速報 - 波卡幣大漲8.47%，報4.24美元

Polkadot由Web3基金會創立，分片多鏈的協定能讓各自獨立的區塊鏈互動，允許用戶在沒有交易所的情況下，在不同的區塊鏈中傳輸代幣或資料。主鏈為中繼鏈(Relay Chain)，產生跨鏈協議共識；平行鏈(Parachain)和平行執行緒(Paarathread)可針對特定的應用做訂製；橋樑(Bridge)允許與外部公有、私有鏈溝通。