德國政府在柏林的聯邦內閣會議上通過了一項名為「德國邁向核融合發電站」的行動方案，試圖在德國建造世界上第一座核融合發電廠。

搶占能源主權！德國挑戰美中 要建全球首座核融合發電廠。(圖:shutterstock)

根據該行動方案，到 2029 年，德國將向該領域累計投入超 20 億歐元，用於資助相關研究，以支持研究基礎設施和技術示範裝置建設。

德國聯邦研究、技術與航太部長多蘿特 · 貝爾在相關聲明中表示，「近年來的情況讓我們清醒認識到能源供應面臨的挑戰。能源是競爭力、價值創造和國家主權的基石。我們未來的能源必須確保安全可靠、環境友好、氣候無害且且可負擔。核融合技術有望幫助實現這一願景。

全球能源轉型正進入新階段，核融合被視為能解決能源需求與碳中和挑戰的「終極解方」。德國政府近期將核融合列為國家六大未來關鍵技術之一，並計畫在 2030 年代實現試驗性電廠的建置，最終邁向商業化運轉。