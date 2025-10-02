鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 10:20

‌



江西湖口江畔周一 (9 月 29 日) 見證中國航運業歷史性時刻，由江西江新造船為寧波遠洋運輸建造的「740TEU 純電動敞口貨櫃船」成功下水，這艘全球最大、中國首製的萬噸級純電動智慧海船，象徵著中國沿海貨櫃運輸正式邁入零排放、純電動時代。

船運界「特斯拉」來了！中國造全球最大純電動貨櫃船成功下水(圖取自寧波遠洋運輸官網)

該貨櫃船總長 127.8 公尺、型寬 21.6 公尺、型深 10.5 公尺，採用雙機雙槳推進，最高航速 11.5 節，設有 740 個標準 20 英尺箱位。

‌



核心創新在於動力系統，配置 10 個箱型電池作為主動力源，支援高壓岸電充電及吊運箱式電池快速換電，配合船載光電系統，實現營運及靠泊裝卸全程零碳排放。

智能化是另一大亮點。船舶整合智慧整合平台與智慧機艙系統，具備開放水域自主航行能力，可實現即時船週監控、全天候視覺感知、自動航線規劃及避碰，駕駛模式能智慧切換，展現綠色與科技深度融合。

作為中國首批萬噸級純電動海船，其下水不僅填補了我國沿海純電動貨櫃船的空白，更以「零排放 + 智慧化」為航運業碳中和提供實踐樣本。