盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6497.15點
截至台北時間02日03:48，費城半導體上漲127.32點（或2%），暫報6497.15點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.98%
- 近 1 月：+12.36%
- 近 3 月：+14.84%
- 近 6 月：+48.66%
- 今年以來：+27.91%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲8.17%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.83%；應用材料(AMAT-US)上漲6.49%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.49%；科林研發(LRCX-US)上漲6.47%。
部分成分股表現相對疲軟，格羅方德(GFS-US)下跌3.59%；亞德諾(ADI-US)下跌2.17%；德州儀器(TXN-US)下跌2.02%；安森美半導體(ON-US)下跌1.57%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.38%。
