盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6497.15點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日03:48，費城半導體上漲127.32點（或2%），暫報6497.15點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.98%
  • 近 1 月：+12.36%
  • 近 3 月：+14.84%
  • 近 6 月：+48.66%
  • 今年以來：+27.91%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲8.17%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.83%；應用材料(AMAT-US)上漲6.49%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.49%；科林研發(LRCX-US)上漲6.47%。

部分成分股表現相對疲軟，格羅方德(GFS-US)下跌3.59%；亞德諾(ADI-US)下跌2.17%；德州儀器(TXN-US)下跌2.02%；安森美半導體(ON-US)下跌1.57%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌1.38%。

費城半導體6500.282.05%
美光科技182.17+8.88%
安謀控股公司150.32+6.24%
應用材料217.74+6.35%
Onto Innovation Inc.137.25+6.21%
科林研發142.8+6.65%
格羅方德34.5-3.74%
亞德諾239.28-2.61%
德州儀器180.37-1.83%
安森美半導體48.36-1.93%
恩智浦半導體224.94-1.23%

