紡織展10/14登場規模再創高 美中雙重壓力下聚焦三亮點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-01 20:27

台北紡織展 (TITAS 2025) 將於 10 月 14 日登場，本屆展會規模再創新高，紡拓會今 (1) 日舉辦展前記者會，秘書長黃偉基表示，目前台灣紡織產業面臨美國關稅以及中國低價競爭的雙重壓力，必須以永續環保、機能應用以及智慧製造突圍，本屆紡織展也將圍繞在這三大焦點。

紡拓會秘書長黃偉基。(鉅亨網記者彭昱文攝)

黃偉基表示，過往 5 月到 8 月為美國節慶檔期的出貨高峰，但今年 6 月訂單稀少，部分國家逐步與美國達成貿易協議後，8 月訂單才稍有回升，但美國品牌廠面對川普關稅政策，也陸續要求供應商針對新增加的關稅共同分擔，只有少數品牌廠願意自行全數吸收。

而中國業者雖因高關稅退出美國市場，但產品轉銷往歐洲、中亞、非洲、拉丁美洲等市場，黃偉基認為，現在不能再把中國產品全部視為低價的次等貨，加上低價原料的優勢，對台廠帶來不小的衝擊，台灣唯有不斷創新、提升競爭力，才能繼續保持領先優勢。

TITAS 2025 將於 10 月 14 日至 16 日於南港展覽館舉行，共有來自台灣、美國、瑞士、瑞典、以色列、澳洲、日本、韓國、越南、中國大陸 (含香港) 等 10 個國家，共 388 家參展商參展，合計 904 個攤位，展會規模再創新高。

黃偉基表示，順應全球循環與永續潮流，TITAS 已成為亞洲綠色紡織品的重要採購樞紐，吸引眾多國際廠商積極參與，本屆台北紡織展以永續環保、機能應用與智慧製造為核心，揭示全回收、生質原料與智慧技術的最新應用成果。

在永續環保方面，紡織業積極投入再生纖維、海洋回收材料與生質基材的開發，並導入數位產品護照與低碳工藝，從原料端到產品生命週期全面落實綠色轉型。

機能應用方面，紡織品的發展持續深化，從運動休閒到極端氣候防護，透過智慧溫控、抗菌涼感、防護結構及創新織紋等多元技術，兼顧紡織品的舒適、美感與高性能。