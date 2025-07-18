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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調升至118元，幅度約3.96%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由113.5元上修至118元，調升幅度3.96%。其中最高估值130元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。

永利度假村今(18日)收盤價為109.44元。近5日股價下跌3.96%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WYNN市場預估目標價

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