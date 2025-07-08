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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為108.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.89元，其中最高估值7.32元，最低估值3.57元，預估目標價為108.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.32(7.32)8.88.76
最低值3.57(3.57)3.473.58
平均值4.92(4.87)5.595.73
中位數4.89(4.74)5.46.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值71.18億73.84億78.48億
最低值66.47億65.31億66.10億
平均值69.69億71.88億74.37億
中位數69.82億72.12億74.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.37-6.64-3.736.324.35
營業收入20.96億37.64億37.57億65.32億71.28億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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