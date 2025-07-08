鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為108.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.74元上修至4.89元，其中最高估值7.32元，最低估值3.57元，預估目標價為108.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.32(7.32)
|8.8
|8.76
|最低值
|3.57(3.57)
|3.47
|3.58
|平均值
|4.92(4.87)
|5.59
|5.73
|中位數
|4.89(4.74)
|5.4
|6.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.18億
|73.84億
|78.48億
|最低值
|66.47億
|65.31億
|66.10億
|平均值
|69.69億
|71.88億
|74.37億
|中位數
|69.82億
|72.12億
|74.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|4.35
|營業收入
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
|71.28億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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