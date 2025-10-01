鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.09元，預估目標價為225.21元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.54元上修至17.09元，其中最高估值19.22元，最低估值14.2元，預估目標價為225.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.22(19.22)24.327.7525.67
最低值14.2(14.2)13.7713.0813.87
平均值17.11(16.91)20.4122.1121.56
中位數17.09(16.54)20.4122.7523.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,429.84億3,601.83億3,678.93億3,673.18億
最低值3,296.82億3,386.25億3,423.61億3,540.86億
平均值3,362.87億3,444.18億3,522.79億3,609.40億
中位數3,371.53億3,426.26億3,522.49億3,611.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1518.2613.2425.3123.59
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

