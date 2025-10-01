鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至17.09元，預估目標價為225.21元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.54元上修至17.09元，其中最高估值19.22元，最低估值14.2元，預估目標價為225.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.22(19.22)
|24.3
|27.75
|25.67
|最低值
|14.2(14.2)
|13.77
|13.08
|13.87
|平均值
|17.11(16.91)
|20.41
|22.11
|21.56
|中位數
|17.09(16.54)
|20.41
|22.75
|23.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,429.84億
|3,601.83億
|3,678.93億
|3,673.18億
|最低值
|3,296.82億
|3,386.25億
|3,423.61億
|3,540.86億
|平均值
|3,362.87億
|3,444.18億
|3,522.79億
|3,609.40億
|中位數
|3,371.53億
|3,426.26億
|3,522.49億
|3,611.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|23.59
|營業收入
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
|3,150.97億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
