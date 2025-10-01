鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 20:22

群益投信今 (1) 日發布 2025 年第四季投資展望，在台股方面，經理人指出，在 AI 長線趨勢不變下，台廠作為全球 AI 產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。現階段，建議投資人可聚焦具備科技趨勢以及定價權強的企業，並避開低加值出口製造、建設類股，非電族群則可關注內需、零售消費相關類股。

群益投信：AI台廠享獲利、資本雙漲利多 Q4布局科技與定價權強企業。(鉅亨網資料照)

今年全球市場受關稅政策反覆與地緣政治衝突影響，市場情緒震盪，但隨著關稅政策逐步明朗，美國聯準會重啟降息循環、企業獲利展望上修，第三季股、債市表現同步上揚。展望台股第四季，群益店頭市場基金經理人許育誌指出，AI 需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計總處大幅上修今年經濟成長率至 4.45%，在經濟保有韌性，與 AI 大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

隨著時序進入第四季，觀察 2010 年以來，台股在 10 月至 12 月的上漲機率為 73%、60%、87%，而在 AI 狂潮延續下，第四季台股表現可期。展望明年，在美國 5 大 CSP、主權 AI、新創雲端運算業者等持續擴張資本支出下，將挹注台廠 AI 相關供應鏈獲利表現。

群益環球金綻雙喜基金經理人許書銘表示，在關稅不確定性下降、經濟回穩，再加上重啟降息，激勵第三季全球主要股市指數紛寫新高。從經濟面來看，近期全球經濟展望陸續上調，而 AI 相關供應鏈需求暢旺，預期今、明兩年企業獲利可維持雙位數增長。在經濟發展有撐下，可留意接下來就業市場的數據變化，以觀察聯準會貨幣政策是否延續。此外，隨著美元走弱，資金回流基本面穩健的新興國家，將有利相關市場發展。

在投資策略上，第四季維持股優於債，股票部分看好美國成長股、中小型股以及新興亞股的後市表現。債市方面，面對殖利率曲線陡峭化，短債表現將優於長債，而在降息期間，違約率低、評價具吸引力的信用債表現更值得留意。

群益印巴雙星基金暨群益東協成長基金經理人張諺祺指出，降息周期有利新興市場資金流入。印度受惠內需、稅制改革及 AI 發展，消費、科技、國防類股具成長潛力；東協則因關稅政策落地與央行鴿派態度，市場前景正向，可關注電商、新加坡地產及印尼銀行類股。