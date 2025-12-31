鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-31 10:18

櫃買中心創櫃板在 2025 年最後一天，今（31）日迎來 4 家各具產業指標性的生力軍，包括專攻半導體關鍵耗材的天龍材料 (7698-TW)、聚焦次世代顯示與矽光子的瑞利光智能 (7699-TW)、深耕雲端商務溝通的易得雲端 (7408-TW)，以及主打創新儲能技術的美格儲能 (7409-TW)。這批橫跨電子科技、數位雲端及綠能環保的新血。

在電子科技領域，天龍材料公司以無機複材與精密零組件為核心，研發實力涵蓋合金與陶瓷等高端材料。其產品線精準對接 8 吋至 12 吋半導體製程，從早期的長晶、切片，到中後段的化學機械研磨（CMP）及封裝切割等關鍵耗材一應俱全。面對全球半導體產能擴張，天龍材料公司藉由專利技術與指標客戶合作開發，不僅成功切入供應鏈，更致力於推動半導體耗材的自主製造，減少對進口產品的依賴，大幅提升台灣在地供應鏈的韌性與效率。

同樣備受矚目的瑞利光公司，則鎖定 MicroLED 與矽光子這兩大未來光電技術。公司透過機器深度學習與巨量轉移等關鍵技術，將產品應用延伸至穿戴裝置與車載顯示。在 AI 熱潮下，其開發的矽光子共同封裝光學（CPO）解決方案，更能滿足 AI 伺服器對於高頻寬與低延遲的嚴苛要求。瑞利光公司在 2025 年積極參與 CES 及 NVIDIA GTC Inception Program，並與國內外大廠展開技術評估，目前已順利取得初步營業實績，展現出強勁的國際競爭力。

在軟體與服務端，易得雲端公司針對企業數位轉型需求，打造了 EVOX 系列雲端商務溝通平台。該系統不僅整合傳統電話與 LINE、Messenger 等社群工具，更具備高度彈性能與 Microsoft Teams 或 CRM 系統串接。其最新推出的 EVOX AI Agent，能利用 AI 語音技術自動處理客戶問題，並提供通話摘要與數據分析，顯著提升企業在全通路時代的溝通效率。