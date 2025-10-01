鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-01 19:11

環團批台塑化煉油原料依賴俄輕油，台塑化澄清：採購未限定來源國別。(圖：shutterstock)

台塑化表示，針對媒體報載「台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國一事」，依據公司數據，去 (2024) 年俄羅斯輕油占進口總量約 60%，今 (2025) 年迄今約 85%，非媒體所述 90%，若計入自產輕油，實際占比分別為去年度約 35%，今 (2026) 年全年預估的 48%。

台塑化強調，目前上市公司，所有輕油均以公開招標採購，未限定來源國別，但嚴格要求賣方遵守國際制裁及歐盟 CN27101290 規範，且交易對象及運輸船舶皆不得列入美國 OFAC 制裁名單。也澄清，台塑化採購之輕油符合歐盟規範，價格上限為每桶 100 美元，非誤傳的每桶 45 美元。

台塑化表示，近 2 年因國際市場情勢所致，故投標供應商多以俄羅斯輕油交運，致使該來源占比相對提高，此為市場條件下之結果，並非公司刻意調整採購策略所造成。在出口方面，台塑化 2024 年銷往美國與歐洲市場總額約台幣 124 億元，其中油品占 92%、石化品占 8%，石化產品出口比例甚低。