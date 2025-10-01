環團批台塑化煉油原料依賴俄輕油 台塑化澄清：採購未限定來源國別
鉅亨網記者黃皓宸 台北
今 (1) 日有環團控訴，台灣近年高度加碼俄羅斯進口原油，不只是全球最大的俄石油 (輕油) 進口國，更是全球第五大俄煤買家，並點名台塑化 (6505-TW) 今年對俄輕油進口的依賴度飆升。台塑化今日澄清，強調公司輕油對外公開招標，也要求供應商不得違反規定，經驗收合格才會採購，目前輕油採購均未違反美國或歐盟規定。
台塑化表示，針對媒體報載「台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國一事」，依據公司數據，去 (2024) 年俄羅斯輕油占進口總量約 60%，今 (2025) 年迄今約 85%，非媒體所述 90%，若計入自產輕油，實際占比分別為去年度約 35%，今 (2026) 年全年預估的 48%。
台塑化強調，目前上市公司，所有輕油均以公開招標採購，未限定來源國別，但嚴格要求賣方遵守國際制裁及歐盟 CN27101290 規範，且交易對象及運輸船舶皆不得列入美國 OFAC 制裁名單。也澄清，台塑化採購之輕油符合歐盟規範，價格上限為每桶 100 美元，非誤傳的每桶 45 美元。
台塑化表示，近 2 年因國際市場情勢所致，故投標供應商多以俄羅斯輕油交運，致使該來源占比相對提高，此為市場條件下之結果，並非公司刻意調整採購策略所造成。在出口方面，台塑化 2024 年銷往美國與歐洲市場總額約台幣 124 億元，其中油品占 92%、石化品占 8%，石化產品出口比例甚低。
台塑化也強調，公司所使用之原油 100% 皆非俄羅斯來源，因此銷往美歐的油品類產品完全不涉及俄羅斯原油成分，若未來國際有更嚴格的規範，或我國政府頒布禁令，公司將即刻遵循，並全面配合相關措施。
