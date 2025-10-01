search icon



鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.77億美元，ALPINE(ALPINE)24小時漲幅達73.3%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格116,240.31美元，24小時漲跌幅+2.66%；以太幣(ETH)現報價格4,286.47美元，24小時漲跌幅+3.14%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達22.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.61億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達18.98億美元。

24小時漲幅：ALPINE(ALPINE)24小時漲幅73.3%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅35.9%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅13.5%；車厘子(CHZ)24小時跌幅15.9%。


近一週漲幅：BounceBit(BB)近一週漲幅22.4%；GMX(GMX)近一週漲幅14.9%；GTC(GTC)近一週漲幅14.3%。

近一週跌幅：ALPINE(ALPINE)近一週跌幅213%；大零幣(ZEC)近一週跌幅28.7%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週跌幅27.6%。

