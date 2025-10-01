鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過22.77億美元，ALPINE(ALPINE)24小時漲幅達73.3%

鉅亨網新聞中心 2025-10-01 17:15

24小時漲幅：ALPINE(ALPINE)24小時漲幅73.3%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：大零幣(ZEC)24小時跌幅35.9%；Starknet Token(STRK)24小時跌幅13.5%；車厘子(CHZ)24小時跌幅15.9%。

近一週漲幅：BounceBit(BB)近一週漲幅22.4%；GMX(GMX)近一週漲幅14.9%；GTC(GTC)近一週漲幅14.3%。