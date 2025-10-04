鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.61億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-04 10:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅17.2%；CELO(CELO)24小時跌幅13.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅77.1%；GMX(GMX)近一週漲幅9.74%；AEVO(AEVO)近一週漲幅5.23%。