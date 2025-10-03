鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.64億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格120,051.01美元，24小時漲跌幅+1.22%；以太幣(ETH)現報價格4,459.59美元，24小時漲跌幅+1.70%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.64億美元；USDC(USDC)24小時成交量達23.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達21.22億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Hooked Protocol(HOOK)24小時跌幅18.7%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅14.1%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅68.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅23.1%；DEGO(DEGO)近一週漲幅16.8%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅136%；Verge(XVG)近一週跌幅77.1%；達世幣(DASH)近一週跌幅57.6%。
