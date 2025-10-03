鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.63億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-03 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅32.3%；C98(C98)24小時跌幅26.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅17.2%。

近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅68.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅23.1%；DEGO(DEGO)近一週漲幅16.8%。