鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.63億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格120,136.3美元，24小時漲跌幅+1.21%；以太幣(ETH)現報價格4,493.55美元，24小時漲跌幅+2.69%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.63億美元；USDC(USDC)24小時成交量達21.64億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達21.56億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅32.3%；C98(C98)24小時跌幅26.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅17.2%。


近一週漲幅：ALPINE(ALPINE)近一週漲幅68.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅23.1%；DEGO(DEGO)近一週漲幅16.8%。

近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅136%；Verge(XVG)近一週跌幅77.1%；達世幣(DASH)近一週跌幅57.6%。

