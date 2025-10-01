search icon



盤後速報 - 土銀富邦R2(01004T)次交易(2)日除息0.21元，參考價11.22元

鉅亨網新聞中心


土銀富邦R2(01004T-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。

首日參考價為11.22元，相較今日收盤價11.43元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/02 11.43 0.20712 1.81% 0.0
2025/03/27 11.83 0.2046 1.73% 0.0
2024/10/01 12.19 0.19571 1.61% 0.0
2024/03/28 13.06 0.19938 1.53% 0.0
2023/09/21 13.85 0.19916 1.44% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

台股首頁我要存股
土銀富邦R211.43-0.70%

