盤後速報 - 土銀富邦R2(01004T)次交易(2)日除息0.21元，參考價11.22元
鉅亨網新聞中心
土銀富邦R2(01004T-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。
首日參考價為11.22元，相較今日收盤價11.43元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/02
|11.43
|0.20712
|1.81%
|0.0
|2025/03/27
|11.83
|0.2046
|1.73%
|0.0
|2024/10/01
|12.19
|0.19571
|1.61%
|0.0
|2024/03/28
|13.06
|0.19938
|1.53%
|0.0
|2023/09/21
|13.85
|0.19916
|1.44%
|0.0
