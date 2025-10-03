search icon



1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、仁寶 (2324-TW)、華新 (1605-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、仁寶 (2324-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華新 (1605-TW)、元大高股息 (0056-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、仁寶 (2324-TW)、旺宏 (2337-TW)、中鋼 (2002-TW)、華邦電 (2344-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、旺宏 (2337-TW)、中鋼 (2002-TW)、華新 (1605-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)


5. 外資當日 (02) 賣超的股票
力積電 (6770-TW)、群創 (3481-TW)、旺宏 (2337-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中鋼 (2002-TW)
 

仁寶32.1-1.68%
華新25.25-0.98%
旺宏24.95-0.80%
中鋼19.05-0.78%
華邦電36.9+2.50%
力積電27.65-0.18%
群創14.45-1.03%
元大台灣5059.25+0.08%
群益台灣精選高息21.16-0.19%
期街口布蘭特正210.56-4.43%
元大高股息37-0.11%
國泰台灣領袖5025.04+0.28%

#波段回檔股

中強短弱
旺宏

83.87%

勝率
中強短弱
仁寶

66.67%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
仁寶

66.67%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
旺宏

83.87%

勝率

