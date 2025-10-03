search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
緯創 (3231-TW)、台新新光金 (2887-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、彰銀 (2801-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
緯創 (3231-TW)、台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
永豐金 (2890-TW)、緯創 (3231-TW)、台新新光金 (2887-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、凱基金 (2883-TW)、緯創 (3231-TW)、永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW)


5. 外資當日 (02) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)
 

緯創149-0.33%
台新新光金18.05-0.82%
聯電43.45-0.80%
鴻海225-0.22%
彰銀20-0.50%
永豐金25.4-1.36%
華邦電36.9+2.50%
凱基金14.95-0.66%
主動統一台股增長13.93+0.94%

#動能均線獲利股

偏強
台新光

60.87%

勝率

#營收創高股

偏強
緯創

62.5%

勝率

