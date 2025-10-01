search icon



營收速報 - 馥鴻(5345)9月營收385萬元年增率高達574.96％

鉅亨網新聞中心


馥鴻(5345-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣385萬元，年增率574.96%，月增率50.9%。

今年1-9月累計營收為1,019萬元，累計年增率148.72%。

最新價為23.75元，近5日股價上漲0.21%，相關其他類指數下跌-0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 385萬 575% 51%
25/8 255萬 282% 308%
25/7 63萬 -14% 58%
25/6 40萬 -8% 7%
25/5 37萬 5% -40%
25/4 62萬 81% 86%

馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

