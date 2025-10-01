營收速報 - 馥鴻(5345)9月營收385萬元年增率高達574.96％
今年1-9月累計營收為1,019萬元，累計年增率148.72%。
最新價為23.75元，近5日股價上漲0.21%，相關其他類指數下跌-0.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|385萬
|575%
|51%
|25/8
|255萬
|282%
|308%
|25/7
|63萬
|-14%
|58%
|25/6
|40萬
|-8%
|7%
|25/5
|37萬
|5%
|-40%
|25/4
|62萬
|81%
|86%
馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
