中國低價競爭衝擊 力麗瓶用酯粒全面停產減輕虧損

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-01 16:44

紡織廠力麗 (1444-TW) 今 (1) 日公告，瓶用酯粒及聚酯粒市場受到全球產能過剩致產品低價競爭影響，董事會決議聚酯粒部分停產、瓶用酯粒全面停產，以減少虧損，停工部分占前 8 月營收約 15%。

力麗總經理陳漢卿。(鉅亨網資料照)

力麗總經理陳漢卿說明，目前酯粒面臨產能過剩，在國內客戶對聚酯產品需求減少，導致供過於求、產銷失衡，內有生產成本不斷推升，對外又有跟來自中國及越南的低價競爭以及關稅障礙，致市場前景不明。

因此，為優化人力資源及設備運用、減少虧損，力麗董事會決議停止化纖廠直紡設備生產，停工項目產能為聚酯粒 19.08 萬公噸、瓶用酯粒 10.62 萬公噸；力麗去年聚酯粒產能 22.96 萬公噸、瓶用酯粒 10.62 萬噸。