國民飲料黑松沙士攜手貓下去打造「就是台 雞排城」

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 19:28

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黑松沙士×貓下去不僅推出「就是台 雞排城」聯名套餐，還大玩台味潮流元素。(圖：黑松提供)

黑松 (1234-TW) 的國民飲料「黑松沙士」攜手台北潮流指標餐廳「貓下去」，打造台潮感十足的「就是台 雞排城」，經典聯名套餐 7 月 14 日至 8 月 10 日在貓下去敦北俱樂部限時開賣。

黑松指出，雙方合作推出獨家椒麻口味大雞排，搭配降火解熱的黑松沙士，用最對味的餐飲搭配組成最強台味聯名套餐。活動期間內至貓下去消費指定餐點，即可免費獲得黑松沙士與每日限量紀念品盲罐，其中「黑松沙士＋雞排微縮吊飾」，更是不可錯過的台味經典小物。

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近期韓國及台灣社群上掀起「台灣感性」風潮，有溫度的在地氛圍感結合了文化、日常生活與懷舊的風格，被重新定義為全新的潮流語言。今年夏天，上市 75 週年的國民飲料黑松沙士與主打「新台北家常菜」的潮流餐廳貓下去，聯手打造期間限定的「就是台 雞排城」，店面結合台潮復古視覺巧思，並用經典的「黑松沙士」以及台灣靈魂小吃代表「雞排」推出限量椒麻雞排套餐，共同詮釋台式潮流飲食風格。

黑松沙士 × 貓下去合作推出的特製椒麻大雞排，選用 10 盎司厚嫩雞胸肉，並以貓下去特製香辣油、花椒油醃製入味，裹粉炸至金黃薄脆，起鍋後灑上香辣過癮的大紅袍及朝天椒、麻香帶勁的青花椒及白胡椒等辛香料調味，嫩度滿點又酥脆多汁的口感，再加上讓人吮指回味的椒香辣味，最適合搭配降火解熱的黑松沙士，一口雞排、一口沙士的絕配組合在口中迸發出滿滿的台味魂。

黑松指出，除了期間限定的「就是台 雞排城」椒麻雞排套餐之外，另外三款「黑松沙士 X 貓下去台菜套餐」更是不容錯過，包含連影帝梁朝偉都吃過的招牌涼麵、獨家辣油特製的紅油抄手、街頭小吃烤香腸，經典台菜再搭配上黑松沙士，完美平衡嘴裡的油香辛辣，絕對是最對味的台式搭檔。

黑松指出。黑松沙士 × 貓下去不僅推出「就是台 雞排城」聯名套餐，還大玩台味潮流元素，將國民飲料「黑松沙士」與台灣靈魂小吃「雞排」，搖身一變成超萌的微縮吊飾，將迷你版台灣經典小吃組合掛在包包上、鑰匙圈上，不只展現獨特個性，更可以是彰顯「台味時尚」的潮流標誌。