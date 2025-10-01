〈美股盤後〉政府關門迫在眉睫 美股迎15年來最佳9月 季線連二紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-01 05:20

美股週二 (30 日) 交投大致平淡，投資人一方面關注川普新一輪關稅攻勢，另一方面則擔憂政府可能迎來七年來的首次關門。標普 500 收紅 0.4%， 邁向 15 年來最佳 9 月，並迎來連二季收紅。

政府關門迫在眉睫 美股迎15年來最佳9月 季線連二紅

白宮週一召開跨黨派會議，但共和、民主兩黨未能就臨時撥款案達成共識。美國總統川普週二威脅，若政府資金無法續撥，將大規模裁撤聯邦員工，並強調責任應由民主黨承擔。

若政府關門，勞工統計局 (BLS) 將停擺，原定週五公布的非農就業報告恐延後，增加市場不確定性。

美國勞動市場持續降溫。JOLTS 職位空缺最新報告顯示 8 月職缺變動不大、招聘趨緩，反映用工需求減弱。消費者信心指數降至 5 個月以來最低。

這一數據出爐之際，川普對軟木材、板材及家具加徵新一輪關稅，此前他才威脅要對海外製作的電影課徵 100% 關稅，上週也提出對原廠藥與專利藥品加徵關稅的計畫。投資人越來越擔心，隨著貿易攻勢擴大，全球經濟下行風險升高。

聯準會官員陸續發表談話，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，勞動市場持續走弱的情況下，2025 年可能適合進一步降息，但前提是經濟數據顯示合理跡象。副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 則指出，就業下行風險與通膨壓力並存，政策挑戰日益加劇。

美股週二 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 81.82 點，或 0.18%，收 46,397.89 點。

那斯達克指數上漲 68.855 點，或 0.31%，收 22,660.009 點。

S&P 500 指數上漲 27.25 點，或 0.41%，收 6,688.46 點。

費城半導體指數上漲 54.712 點，或 0.87%，收 6,369.822 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 14.61 點，或 0.09%，收 16,158.04 點。

標普 11 大板塊中，醫療保健板塊大漲 2.45%，表現最佳，其次是資訊科技，能源為表現最差族群。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.21%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.08%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.17%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.22%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.09%。

企業新聞

Meta (META-US) 下滑 1.21% 至每股 734.38 美元。《彭博》報導，Meta 有意收購位於聖克拉拉的新創公司 Rivos，此公司專注於開發能夠驅動人工智慧資料中心的晶片。

必和必拓 (BHP-US) 走高 1.48% 至每股 42.53 美元。中國國營鐵礦石採購公司已要求主要鋼廠與貿易商暫停採購必和必拓 (BHP Group) 所有新的鐵礦石船貨，顯示雙方在定價問題上的爭議持續升高。

雲端運算服務商 CoreWeave(CRWV-US) 與 Meta(META-US) 簽署高達 142 億美元的運算能力供應合約。前者暴漲超 11%，後者跌幅超 1.2%。

輝瑞 (PFE-US) 強升 6.83% 至每股 25.48 美元，川普週二表示，輝瑞已同意在醫療補助計畫中，全面下調針對低收入族群的處方藥價格，同時承諾未來推出的新藥將以「最惠國」價格對外銷售，作為獲取關稅減免的交換條件。

經濟數據

美國 9 月經濟評議會消費者信心指數報 94.2，預期 96.0，前值 97.8

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數報 722.7 萬，預期 719 萬，前值 720.8 萬

華爾街分析

野村證券經濟學家 David Seif 表示：「即使非農數據延後發布，聯準會仍有望在 10 月會議降息 1 碼，符合點狀圖指引。」

不過 FBB Capital Partners 研究總監 Mike Bailey 警告，若數據真空持續，恐令市場波動放大，甚至引發短期修正。