5G國家隊搶灘日企專網！經濟部領軍大阪工業展 台廠開放網路技術獲日產、NTT青睞
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業發展署再度領軍，率領 6 家臺灣資通訊業者，第三度赴亞洲最大工業展「2025 日本關西工業製造週」（Manufacturing World Osaka 2025），打造「5G TEAM TAIWAN」台灣館。本次展出不僅亮相同步國際水準的基站、射頻設備、核心網路、終端等體系化解決方案，更將觸角延伸至 AI 自動化調度、管理、營運的創新技術，展現臺廠 5G 新世代通訊科技在日本產業數位轉型市場的顯著斬獲。
台灣館集結 6 家業者，核心亮點是將 5G 暨新世代通訊技術，嵌入 AI 自動化控制與維運網路的創新解決方案：
-
泰雅科技： 推出國內首款雲端運行核心網路，透過 AI 自動化管理，實現設備遠端交付設定，無需現場人工介入。
-
HTC 旗下智宏網： 開發 AI 客製自動化管理技術，並展出 30 分鐘內可完成佈建的便攜式基站。
-
辰隆科技： 聯合日商富士通，展示射頻設備（RU）、雲端運算基頻處理設備（vCU/DU）的跨廠牌混搭整合能力。
-
光寶科技、亞旭電腦： 運用 NVIDIA MGX AI 伺服器，開發雲端運算的開放網路分拆式小基站。
-
大通電子： 開發 5G 車用高增益終端天線，確保行車過程中的電波最佳穩定性與極化，有效防止低間隙損壞。
這些展出成果，充分展現臺灣資通訊產業在新世代通訊技術上的成熟度與市場競爭力。
近年來深耕 5G 開放網路（Open RAN）的台廠，不僅成功打入歐、美試點市場，更在日本迭有佳績，展現政府對產業科技支持的海外落地成果：
-
辰隆科技： 宣布與日商富士通旗下子公司 1Finity 技術合作，由辰隆負責系統整合，結合臺廠 RU、核心網路及 1Finity 的 vCU/DU 與超高速全光網路技術，共同搶攻日本與東南亞企業專網應用市場。
-
HTC 旗下智宏網： 與日產汽車（NISSAN）合作，利用 5G 開放網路專網結合 VR 頭戴顯示器，打造異地跨研發部門的沉浸式協作整車設計開發應用。
-
亞旭電腦： 5G 專網解決方案成功打入日本電信商 NTT 東日本（NTT East）供應鏈，以 IT 外包託管模式為當地地方政府及企業量身打造專網服務，後續將持續向製造、醫療、建築等產業推進。
台灣產業在開放式 5G 與新世代技術上不斷創新，其成熟的發展經驗已逐漸受到國際肯定。經濟部產業發展署將持續協助產業深耕科技，並透過國際展會平台，協助我商鏈結全球，拓展海外市場機會，維繫臺灣在全球新世代通訊技術供應鏈的關鍵地位。
