搶頭香！金門大學建案獲「綠色債券」資格 首檔綠色中央政府公債明年發行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-30 20:05

我國永續發展債券市場邁向新的里程碑，國立金門大學今（30） 日取得櫃買中心綠色債券資格認可，預計將在明 (115) 年由財政部代為發行乙類公債，將成為我國首檔發行之永續發展中央政府公債。

搶頭香！金門大學建案獲「綠色債券」資格 首檔綠色政府公債明年發行。（鉅亨網資料照）

國立金門大學本次委託安永聯合會計師事務所擔任評估機構，其評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會 (ICMA) 所訂之綠色債券原則。未來由財政部代為發行乙類公債後，國立金門大學亦將依循國際市場慣例標準，每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及環境效益。

櫃買中心表示，櫃買與財政部積極推動中央政府機關具自償性之公共建設資金需求，透過發行乙類公債籌資，以引導市場資金投入公共建設，實現政府財政來源多元化，並鼓勵藉由發行永續發展債券達成綠色轉型政策目標，進一步深化我國永續發展債券市場發展。