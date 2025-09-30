搶頭香！金門大學建案獲「綠色債券」資格 首檔綠色中央政府公債明年發行
鉅亨網記者張韶雯 台北
我國永續發展債券市場邁向新的里程碑，國立金門大學今（30） 日取得櫃買中心綠色債券資格認可，預計將在明 (115) 年由財政部代為發行乙類公債，將成為我國首檔發行之永續發展中央政府公債。
國立金門大學為我國首間規劃以發行永續發展債券籌措財源，並成功取得資格認可之大專院校。依據該校之綠色債券計畫書，其綠色投資計畫為學生宿舍興建工程，該宿舍依循台灣綠建築評估系統 (EEWH) 準則進行設計，並計畫取得黃金級綠建築標章，透過節能減碳與調適設計，有效因應氣候變遷與減少環境衝擊，同時提供國內外學生優質之住宿環境。
國立金門大學本次委託安永聯合會計師事務所擔任評估機構，其評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會 (ICMA) 所訂之綠色債券原則。未來由財政部代為發行乙類公債後，國立金門大學亦將依循國際市場慣例標準，每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及環境效益。
櫃買中心表示，櫃買與財政部積極推動中央政府機關具自償性之公共建設資金需求，透過發行乙類公債籌資，以引導市場資金投入公共建設，實現政府財政來源多元化，並鼓勵藉由發行永續發展債券達成綠色轉型政策目標，進一步深化我國永續發展債券市場發展。
目前我國債券市場已有台北市、高雄市及桃園市等三個地方政府合計發行 11 檔、新台幣 157 億元永續發展債券，國立金門大學作為率先透過永續發展債券籌資的中央政府機關，展現勇於創新的精神，並傳達積極落實永續發展目標 (SDGs) 的決心和教育理念，具有帶頭示範效果，可望引領更多的政府機關和企業共同響應發行永續發展債券，建構更完整的永續發展債券市場生態圈
