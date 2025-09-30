search icon



任正非親下令！余承東再獲華為IRB權杖成千億研發資源總司令 專家：AI汽車決戰全面啟動

鉅亨網編譯陳韋廷


華為創辦人任正非周一 (29 日) 親自簽發人事任命文件，宣布常務董事、終端 BG 董事長余承東兼任華為

cover image of news article
任正非親下令！余承東再獲華為IRB權杖成千億研發資源總司令 專家：AI汽車決戰全面啟動（圖：Shutterstock）

華為創辦人任正非周一 (29 日) 親自簽發人事任命文件，宣布常務董事、終端 BG 董事長余承東兼任華為產品投資評審委員會 (IRB) 主任。這一調整不僅擴大了余承東的權責範圍，更釋出華為將戰略資源向 AI 與智能汽車領域集中的強烈信號。


IRB 是華為內部最具話語權的決策機構之一，負責關鍵技術研發方向、資源配置及重大投資評審，堪稱公司戰略落地的「指揮中樞」。此番余承東接任，意味著他在繼續統籌終端 BG、鴻蒙智行等業務的同時，將全面主導全公司戰略級資源的分配與決策，尤其目前正處全球科技競爭白熱化的背景下，這一舉措被視為華為為 AI 與智能汽車戰場儲備「彈藥」的關鍵一步。

作為華為內部公認的「救火隊長」，55 歲的余承東在 32 年職涯中屢次扛起轉型重擔。

從推動華為手機躋身全球前列，到近年主導鴻蒙智行生態構建，余承東「激進目標 + 強執行力」的風格雖獲「餘大嘴」綽號，卻也屢屢將豪言化為現實。

數據顯示，截至今年 8 月 25 日，鴻蒙智行累計交付已超 90 萬輛，下月將突破百萬，已成為華為 AI 與智能汽車生態的重要落地平台。

余承東此番兼任 IRB 主任，將同時肩負業務執行與資源調配雙重職責，需平衡現有業務運營與未來戰略投入。

分析人士指出，此次人事調整核心指向華為對 AI 的戰略定調，將其置於未來十年發展核心地位。透過 IRB 機制，華為將確保 AI 晶片、大模型、智能汽車等前沿領域獲得高強度資源傾斜。余承東兼具技術商業化經驗與戰略落地能力，其領導下的 IRB 或加速關鍵技術突破，助力華為在全球科技競爭中搶佔先機。

值得注意的是，智能汽車是此輪資源整合的重點受益領域。IRB 在該領域扮演「中樞」角色，余承東的新職務將賦予他更靈活的協調權限，推動 HarmonyOS 為核心的鴻蒙辦公、智行等五大智慧場景協同發展。

接近華為的分析人士認為，此舉標誌華為 AI 戰略進入「資源整合 + 攻堅落地」階段，余承東的權責擴展既彰顯信任，亦帶來挑戰，余承東能否帶領華為在 AI 時代突圍，將直接影響公司未來競爭力。
 

任正非余承東華為AI產品投資評審委員會IRB智能汽車

