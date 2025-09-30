鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.54元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.54元，其中最高估值5.33元，最低估值2.09元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.33(5.33)
|13.77
|12.43
|最低值
|2.09(2.09)
|6.14
|8.1
|平均值
|3.72(3.71)
|8.66
|10.78
|中位數
|3.54(3.5)
|8.36
|11.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135,967,000
|169,780,000
|191,956,600
|最低值
|128,885,000
|141,430,870
|149,447,650
|平均值
|132,635,910
|154,258,530
|169,968,620
|中位數
|132,694,000
|153,175,660
|168,769,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
