鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.23元，其中最高估值3.84元，最低估值2.92元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.84(3.84)
|6.57
|9.53
|最低值
|2.92(2.92)
|3.8
|5.08
|平均值
|3.24(3.26)
|5.38
|7.55
|中位數
|3.23(3.26)
|5.48
|7.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,638,000
|4,836,590
|5,980,130
|最低值
|3,232,270
|3,565,640
|3,871,020
|平均值
|3,423,700
|4,247,750
|5,236,860
|中位數
|3,436,890
|4,224,000
|5,422,300
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.63
|2.43
|2.95
|4.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,241,217
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
