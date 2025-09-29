鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.23元，預估目標價為170元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.23元，其中最高估值3.84元，最低估值2.92元，預估目標價為170元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.84(3.84)6.579.53
最低值2.92(2.92)3.85.08
平均值3.24(3.26)5.387.55
中位數3.23(3.26)5.487.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,638,0004,836,5905,980,130
最低值3,232,2703,565,6403,871,020
平均值3,423,7004,247,7505,236,860
中位數3,436,8904,224,0005,422,300

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.632.432.954.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,241,2172,694,1042,603,6293,608,521

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

