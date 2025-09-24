search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)、精成科 (6191-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)、台新新光金 (2887-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、南亞 (1303-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)


5. 投信當日 (23) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、欣興 (3037-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
華邦電35.25-3.29%
中信金43.4+0.35%
永豐金24.95+1.01%
元大金35.3+0.57%
康霈*197.5+0.51%
精成科124.5-0.80%
台新新光金17.7+0.28%
南亞39-2.01%
華南金29.3+0.17%
欣興155.5-2.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
中信金

71.43%

勝率
中強短弱
永豐金

75%

勝率

#偏強機會股

中強短弱
永豐金

75%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
永豐金

75%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
永豐金

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty