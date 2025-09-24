投信近5日買超個股
1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)、精成科 (6191-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、康霈* (6919-TW)、台新新光金 (2887-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、南亞 (1303-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)
5. 投信當日 (23) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、元大金 (2885-TW)、欣興 (3037-TW)、台新新光金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)
