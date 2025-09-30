〈陸股盤後〉市場不甩中國9月製造業PMI連六個月萎縮 滬指漲0.52%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-30 16:30

‌



中國股市三大指數周二（30 日）收盤，滬指漲 0.52%，中國 9 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49.8，前值為 49.4，為連續第六個月陷入萎縮，是 2019 年以來持續時間最長的衰減，但市場並未在意。

市場不甩中國9月製造業PMI連六個月萎縮，滬指漲0.52%。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.52% 報 3,882.78 點，深證成指漲 0.35% 報 13,526.51 點，創業板指平收報 3,238.16 點；滬深北三市成交額合計人民幣 2.1975 兆元。

‌



盤面上看，保險、銀行、券商、釀酒類股走低，有色、半導體族群強勢，房地產、鋼鐵、醫藥類股上揚。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，9 月製造業 PMI 為 49.8，比上月上升 0.4 個百分點，優於經濟學家原估的 49.6。數據低於 50 代表景氣萎縮。

9 月官方綜合 PMI 為 50.6，前值為 50.5。 中國 9 月官方非製造業 PMI 為 50，前值為 50.3。

《彭博》指出，這是首次數據證明中國經濟在經歷今年最糟糕的兩個月（7 月和 8 月）後，疲軟態勢持續至第三季末。國內需求低迷損害了中國製造業的前景，美國關稅的不確定性也給出口商帶來風險。

在企業爭相出貨，趕在美國總統川普加徵關稅之前出貨後，出口熱潮正在降溫。許多分析師和投資者預估，上半年中國經濟實現 5.3% 成長後，2025 年最後幾個月會放緩。

現在的一個關鍵問題是，中國政府是否會介入，加強刺激，以支撐經濟成長。

另一個限制經濟的因素，是房地產市場自 2021 年爆發危機以來，依然陷入困境。儘管中國最大的兩個城市推出了額外刺激措施，但 8 月中國房屋銷售仍延續低迷態勢。

澳盛銀行集團（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）說：「房地產市場並未出現復甦跡象，這與 2019～2020 年的情況不同，市場預期已經改變，而且此次放緩更多是結構性，而非周期性。」