search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.92元下修至1.88元，其中最高估值2.04元，最低估值1.72元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.04(2.04)2.83.55
最低值1.72(1.72)1.922.19
平均值1.9(1.92)2.52.97
中位數1.88(1.92)2.523.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值108.14億138.43億162.75億153.96億
最低值98.23億105.42億111.87億153.96億
平均值101.69億116.39億132.07億153.96億
中位數101.26億114.19億136.51億153.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

相關行情

台股首頁我要存股
Welltower Inc.174.9+1.86%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty