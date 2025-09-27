search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.85元，其中最高估值1.53元，最低估值-0.01元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)2.472.19-1.02
最低值-0.01(-0.01)0.50.78-1.02
平均值0.84(0.88)1.091.34-1.02
中位數0.85(0.9)0.831.04-1.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.70億24.62億23.27億23.36億
最低值10.19億9.57億15.46億23.36億
平均值11.44億14.84億19.65億23.36億
中位數10.80億13.19億20.23億23.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-3.14-0.290.41
營業收入778萬4,281萬7,551萬1.87億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIREN

相關行情

台股首頁我要存股
Iris Energy Ltd41.0835-11.2%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty