search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至40元，預估目標價為1783元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.7元下修至40元，其中最高估值42.5元，最低估值36.27元，預估目標價為1783元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值42.5(45.2)60.0776.29
最低值36.27(36.27)48.5169.58
平均值39.88(40.47)55.7672.94
中位數40(40.7)56.5972.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值6,801,9808,484,1609,826,120
最低值6,068,0007,034,0009,346,150
平均值6,398,8507,763,8509,586,130
中位數6,371,1007,577,0009,586,130

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS29.0721.5625.3223.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,073,4633,543,9943,723,3763,657,699

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
弘塑1485-8.33%
美元/台幣30.545+0.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
弘塑

90.48%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
弘塑

90.48%

勝率

#跌破區間

中強短弱
弘塑

90.48%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty