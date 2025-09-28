阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-28 12:00

阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。

披索連3天狂瀉！阿根廷總統米萊「休克療法」變「休克危機」 中美聯手緊急輸血（圖：Shutterstock）

危機導火線竟源自於米萊親妹卡琳娜的貪腐醜聞。這位與阿根廷殘障管理局局長勾結的官員，被爆出從殘障人士購藥資金中抽取 3% 回扣。民眾對「從弱勢者刮油」的行徑憤怒不已，而米萊初期的猶豫態度更激化民怨。

最新民調顯示，米萊支持率已從 40% 暴跌至 35%，布宜諾斯艾利斯省地方選舉中，米萊所屬的自由主義政黨遭遇慘敗，這場被米萊稱為「對領導力公投」的選舉失利，徹底點燃市場擔憂。

市場憂心，若米萊下台，休克療法恐夭折，阿根廷恐重回裴隆主義老路，貨幣將捲土重來，資金聞風外逃，外匯市場擠兌潮隨之而來。

為挽狂瀾，米萊緊急啟動雙向外交，一邊抱緊美國「大腿」，憑藉與川普的私交，獲美國財長貝森特公開力挺「將採取一切手段穩定市場」，最新消息稱美國將提供 200 億美元貨幣互換；另一邊轉向中國，以「增加外匯救市」為由臨時取消大豆、玉米等穀物 20% 以上的出口。

政策甫出，中國買家迅速下單至少 10 船大豆及其他作物，兩日間阿根廷出口報關收入激增 70 億美元，但免稅政策隨即取消。

兩劑「強心針」暫時穩住披索匯率，米萊得以喘息，但三重風險仍未解除；其一，10 月 26 日期中選舉是關鍵節點，若執政黨再失利，米萊將失去國會控制權，休克療法恐遭國會推翻，重蹈印鈔覆轍；其二，民眾耐心瀕臨極限，即使 GDP 恢復成長、通膨率從高位回落，但今年累計通膨仍達 19.5%，逾三成人口陷貧困，休克療法僅減緩流血未「止血」，民眾體感未改善，終將反噬政權；其三，家族醜聞重創公信力，米萊若無法約束親屬，輿論反轉後將再無辯白餘地。