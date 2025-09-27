鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-27 10:49

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，當地居民生活受到嚴重影響，中華郵政公司即日宣布，提供免收賑災捐款手續費、受災戶申請補發存摺以及金融卡免收手續費、賑災物資捐贈郵資免費、壽險保戶快速理賠、寬延繳納保費、房貸戶優惠等七大暖心措施：

中華郵政7大暖心挺花蓮！捐款賑災免手續費、物資免費寄、快速理賠、房貸享優惠。（鉅亨網資料照）

一、為響應賑災捐款免收手續費：

（一）即日起至 114 年 10 月 24 日止，捐款至衛生福利部公告之「財團法人賑災基金會」帳戶，免收跨行通匯匯費。

（二）即日起捐款至桃園市政府公告之「桃園市市庫存款戶（桃園市社會救助金專戶）」帳戶，免收跨行通匯匯費（截止日另行公告）。

（三）使用網路郵局、行動郵局 App、ATM 等，於期間內轉帳至該帳戶並有支付跨行轉帳手續費者，俟財金公司確認退還作業後，據以辦理退還手續費至帳戶。

（四）如後續有新增捐款帳戶，將配合免收跨行通匯匯費。

二、受災戶申請補發存摺以及金融卡免收手續費：為協助受災戶減輕負擔，即日起至 114 年 12 月 31 日止，受災戶辦理儲金簿、存單及金融卡掛失補副、更換印章、更換存摺、存款餘額證明、支票掛失止付及調閱交易資料時，一律免收服務工本費。

三、賑災物資捐贈郵資免費：為確保捐贈物資即時送達，收件人請填寫「花蓮縣政府 (賑災物資捐贈)」，收件地址「花蓮縣光復鄉光復糖廠」(前進指揮所)，郵局將免費收寄並專車直送災區。

四、放寬並加速理賠：因颱風不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具證明文件，可先行領取基本保額理賠款；另受傷保戶，確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件均可日後再補件。

五、寬延繳納保險費與保全方面：

（一）本次災害發生日起 3 個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿 3 個月）再給予 3 個月延長寬限期間。

（二）自本次災害發生日起 3 個月內，新增之保單借款免息 3 個月。

（三）保單如有毀損，可免費補發。

六、房貸戶優惠措施：本次災害發生日起 3 個月內，可申請 1 年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合本公司規定者，自災害發生日起算 3 個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新臺幣 20 萬元至 50 萬元。