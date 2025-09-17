鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為6.15元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.05元，其中最高估值0.12元，最低估值0.02元，預估目標價為6.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.2
|0.28
|0.27
|最低值
|0.02(0.02)
|0.05
|0.08
|0.27
|平均值
|0.06(0.06)
|0.11
|0.17
|0.27
|中位數
|0.05(0.05)
|0.1
|0.17
|0.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.88億
|42.34億
|50.34億
|48.62億
|最低值
|33.09億
|37.94億
|42.94億
|48.62億
|平均值
|34.10億
|40.59億
|46.97億
|48.62億
|中位數
|33.95億
|40.43億
|47.33億
|48.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.10
|-6.39
|-0.44
|-0.11
|-0.03
|營業收入
|0.00
|6.75億
|14.33億
|23.59億
|27.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為6.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.04元，預估目標價為6.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.(FERG-US)EPS預估上修至10.75元，預估目標價為252.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為470.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇