鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為62.50元
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根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.73元，其中最高估值2.22元，最低估值0.21元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.22(1.23)
|3.21
|4.56
|6.06
|最低值
|0.21(0.21)
|0.3
|1.16
|1.74
|平均值
|1.1(0.61)
|1.69
|2.73
|3.72
|中位數
|0.73(0.62)
|1.55
|2.71
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|122.89億
|129.27億
|137.13億
|147.75億
|最低值
|115.75億
|117.49億
|123.95億
|129.20億
|平均值
|119.75億
|124.28億
|131.56億
|139.31億
|中位數
|119.22億
|124.38億
|132.75億
|139.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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