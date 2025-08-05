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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.73元，其中最高估值2.22元，最低估值0.21元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.22(1.23)3.214.566.06
最低值0.21(0.21)0.31.161.74
平均值1.1(0.61)1.692.733.72
中位數0.73(0.62)1.552.713.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值122.89億129.27億137.13億147.75億
最低值115.75億117.49億123.95億129.20億
平均值119.75億124.28億131.56億139.31億
中位數119.22億124.38億132.75億139.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.93-1.26-12.56-6.47-4.00
營業收入141.45億137.08億122.18億120.03億118.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSW

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