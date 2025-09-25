鉅亨網新聞中心 2025-09-25 22:16

全球私募股權巨擘黑石集團（Blackstone）與貝萊德正與沙烏地阿拉伯新創人工智慧公司 Humain 進行深度洽談，爭取對其資料中心及相關基礎設施進行高達數十億美元的巨額投資，凸顯了中東主權財富基金在全球 AI 產業中的關鍵地位。

中東砸錢卡位AI！沙烏地Humain成黑石、貝萊德新獵物。

外電報導指出，黑石執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）已親自參與相關談判，顯示這項合作對黑石集團的重要性。貝萊德方面也積極與 Humain 進行初步磋商。然而，由於談判尚處於私密階段，合作的具體框架與最終規模尚未確定。

Humain 是沙烏地「2030 願景」的 AI 核心

Humain 是沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）於今年 5 月全資成立的國家級 AI 公司，總部位於利雅德。公司由王儲穆罕默德 · 本 · 薩勒曼（Mohammed bin Salman）親任董事會主席，旨在成為沙烏地「2030 願景」計畫中推動經濟多元化與數位轉型的核心引擎。

Humain 的戰略佈局涵蓋 AI 價值鏈的各個環節，包括：

基礎設施建置： 公司已在利雅德和達曼動工興建首批資料中心，目標在 2030 年達到 1.9 吉瓦的總產能，並在 2034 年擴大至 6.6 吉瓦，以提供全球重要的 AI 算力。

硬體採購： Humain 正積極向美國晶片製造商（包括輝達）採購高性能 AI 晶片，為其資料中心提供核心運算能力。

國際合作： 公司已與高通 (QCOM-US) （Qualcomm）、思科（Cisco）等科技巨頭建立合作關係，並與馬斯克的 xAI 就資料中心建設進行初步接洽。此外，Humain 也與亞馬遜雲端服務（AWS）展開合作，共建大型 AI 區域。

此次黑石與貝萊德的潛在投資，不僅是對 Humain 發展潛力的認可，更體現了主權財富基金在全球資本密集型 AI 產業中的日益增長的角色。近年來，中東地區（包括卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯）已承諾向美國科技領域投入數兆美元。

除了 Humain，中東地區其他國家也正在積極佈局 AI 領域。例如，卡達投資局參與了 Anthropic 的融資，而阿布達比的 MGX 則與銀湖資本合作，收購了英特爾公司旗下可程式晶片業務的控股權。這些行動顯示，中東地區正成為全球 AI 產業投資的新熱點，吸引著來自世界各地的頂級資本。