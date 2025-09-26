科技巨頭對AI有多狂熱？扎克伯格：寧願浪費幾千億 也不願錯過！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-26 04:00

在當前人工智慧盛宴中，似乎每個科技巨頭都在不計後果砸重金。

在最新播出一檔播客節目中，扎克伯格首先承認，人工智慧泡沫「很有可能」出現。他指出，歷史上有過企業過度建設、倒閉的先例。但他指出，對 Meta 來說，更大的風險是猶豫。

「如果我們最終浪費了數千億美元，我認為那顯然非常不幸。但我想說的是，實際上我認為另一邊的風險更高。」他說。

扎克伯格稱，如果一家公司發展太慢，而超級人工智慧的到來比預期要早，那麼這家公司將「在我認為最重要的技術上處於不利地位，而這項技術將能夠實現大多數新產品、創新、價值創造和歷史。」

「風險，至少對 Meta 這樣的公司來說，可能是不夠激進，而不是有些過於激進。」他說。

事實上，也正如扎克伯格所說，Meta 已經向人工智慧基礎設施投入大筆資金。

扎克伯格本月早些表示，到 2028 年 Meta 將在美國資料中心和基礎設施上花費至少 6,000 億美元。

據 Meta 財務長 Susan Li 解釋，這個數字涵蓋了該公司在美國所有資料中心建設，以及支持公司美國業務營運的所有投資，包括新招聘員工。