鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為34.50元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.9元，其中最高估值1.53元，最低估值-0.01元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.53(1.7)
|2.47
|2.19
|-1.02
|最低值
|-0.01(-0.01)
|0.5
|0.78
|-1.02
|平均值
|0.88(0.9)
|1.07
|1.34
|-1.02
|中位數
|0.9(0.92)
|0.79
|1.04
|-1.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.70億
|24.62億
|23.27億
|23.36億
|最低值
|10.10億
|9.12億
|15.46億
|23.36億
|平均值
|11.34億
|14.43億
|19.65億
|23.36億
|中位數
|10.62億
|12.83億
|20.23億
|23.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-3.14
|-0.29
|0.41
|營業收入
|778萬
|4,281萬
|7,551萬
|1.87億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
