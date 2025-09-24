鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.92元，預估目標價為32.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.02元下修至0.92元，其中最高估值1.7元，最低估值-0.01元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.47
|0.78
|最低值
|-0.01(0.3)
|0.5
|0.58
|平均值
|0.9(1)
|1.01
|0.68
|中位數
|0.92(1.02)
|0.81
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.02億
|24.62億
|15.46億
|最低值
|10.10億
|9.12億
|10.77億
|平均值
|11.11億
|13.51億
|13.12億
|中位數
|10.59億
|11.79億
|13.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-3.14
|-0.29
|0.41
|營業收入
|778萬
|4,281萬
|7,551萬
|1.87億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 降息綠燈亮起，該配置哪類資產？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy LtdIREN-US的目標價調升至32元，幅度約10.34%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals IncIONS-US的目標價調升至75元，幅度約5.63%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至575元，幅度約6.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為48.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇