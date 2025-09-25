search icon



台塑楊梅農場哈密瓜大豐收 媲美頂級水果強攻秋節商機

鉅亨網記者黃皓宸 台北


台塑 (1301-TW) 集團旗下的台塑楊梅有機生態農場，近年積極推動高值化作物栽培，農場表示，今年適逢有機哈密瓜迎來盛產大豐收，果肉香甜多汁，甜度媲美日本頂級哈密瓜，品質受市場肯定，據公司表示，可媲美日本頂級哈密瓜，品質深受肯定，成為中秋節送禮的首選。

cover image of news article
台塑楊梅農場哈密瓜大豐收，媲美頂級水果強攻秋節商機。(圖:台朔環保公司提供)

台塑旗下台朔環保公司轄下台塑楊梅有機生態農場栽種哈密瓜，至今已邁入第 7 年，技術團隊秉持「一株一果」精緻管理原則，導入微生物菌與天敵防治技術，有效控制病蟲害，今年加上氣候因素，果實甜度由初期的 10 度，提升到最高 17 度，甜度穩定維持在 14 至 15 度，平均每顆重約 1.5 到 2 公斤，非常適合送禮


農場表示，楊梅有機生態農場從早期以葉菜類為主的生產型有機農場，近年逐步轉型為休閒觀光農場，投入高值化作物種植，場自 2018 年起，投入哈密瓜栽培，初期多次前往日本靜岡、茨城等地，與當地農友交流，並邀請日本技師來台指導。

農場表示，今年首度限量推出頂級有機哈密瓜禮盒，可於台塑蔬菜購物網等超市購買。

台塑台朔環保觀光農場

