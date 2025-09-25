台塑楊梅農場哈密瓜大豐收 媲美頂級水果強攻秋節商機

台塑旗下台朔環保公司轄下台塑楊梅有機生態農場栽種哈密瓜，至今已邁入第 7 年，技術團隊秉持「一株一果」精緻管理原則，導入微生物菌與天敵防治技術，有效控制病蟲害，今年加上氣候因素，果實甜度由初期的 10 度，提升到最高 17 度，甜度穩定維持在 14 至 15 度，平均每顆重約 1.5 到 2 公斤，非常適合送禮