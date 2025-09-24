聲寶明召開法說會 土地活化布局樂齡宅成焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-24 18:21

‌



家電廠聲寶 (1604-TW) 將於明 (25) 日召開法說會，報告財務暨營運概況。公司今年上半年稅後純益 3.38 億元，年減 26.84%，每股純益 0.93 元，儘管本業面臨挑戰，仍積極推動土地活化及多元布局。

聲寶9月25日召開法說會 土地活化布局樂齡宅成焦點。(圖：shutterstock)

聲寶董事會已通過兩大不動產開發案，預計斥資逾 31 億元進行聲寶物流園區與安平橘青春樂齡宅的自地委建。其中聲寶物流園區位於桃園龜山，規劃興建地上三層地下一層建物，總樓地板面積 5336.9 坪，預估金額 7.86 億元。

‌



樂齡住宅布局方面，聲寶持續深耕銀髮市場，台南安平館已於 8 月動土，預計 2029 年底完工啟用。該案選址安平古堡生活圈，基地占地 3370 坪，規劃地上 10 層地下 2 層，總樓地板面積約 1 萬 3200 坪，設置 312 間房，採只租不售模式。

聲寶安平館將全面採用 SAMPO 橘青春智慧家電，並導入 AI 樂齡服務系統，整合生活秘書、健康管理、跌倒偵測等功能。館內設置預防醫學診所、餐廳、圖書館及多元公共設施，打造全方位樂齡社區。