外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.54%，報88.755元
截至台北時間23日14:20，美元/印度盧比上漲0.472點漲幅達0.54%，暫報88.755點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.10%
- 近 1 週：+0.21%
- 近 3 月：+1.99%
- 近 6 月：+2.67%
- 今年以來：+3.08%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.49，本日上漲0.03%
- 美元/新加坡幣相關性0.48，本日上漲0.12%
- 美元/日元相關性0.36，本日上漲0.03%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
