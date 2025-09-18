焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報97.265點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日14:10，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報97.265點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.21%
- 近 1 週：-1.18%
- 近 3 月：-2.17%
- 近 6 月：-6.51%
- 今年以來：-10.89%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.18
|-0.24%
|美元/日元
|147.45
|0.35%
|英鎊/美元
|1.36
|-0.22%
|美元/加幣
|1.38
|0.15%
|美元/瑞典克朗
|9.33
|0.42%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.28%
