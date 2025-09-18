search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報97.265點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日14:10，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報97.265點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.21%
  • 近 1 週：-1.18%
  • 近 3 月：-2.17%
  • 近 6 月：-6.51%
  • 今年以來：-10.89%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.18 -0.24%
美元/日元 147.45 0.35%
英鎊/美元 1.36 -0.22%
美元/加幣 1.38 0.15%
美元/瑞典克朗 9.33 0.42%
美元/瑞郎 0.79 0.28%

文章標籤

焦點速報美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.2490.39%
歐元/美元1.1791-0.21%
美元/日元147.44+0.35%
英鎊/美元1.3595-0.22%
美元/加幣1.3793+0.15%
美元/瑞典克朗9.3209+0.37%
美元/瑞郎0.7909+0.29%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty