鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報97.746點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日20:00，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報97.746點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.17%
  • 近 1 週：-0.53%
  • 近 3 月：-1.89%
  • 近 6 月：-6.03%
  • 今年以來：-10.57%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 -0.43%
美元/日元 148.06 0.07%
英鎊/美元 1.35 -0.58%
美元/加幣 1.38 0.12%
美元/瑞典克朗 9.43 1.04%
美元/瑞郎 0.8 0.47%

