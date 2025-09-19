焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報97.746點
截至台北時間19日20:00，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報97.746點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.17%
- 近 1 週：-0.53%
- 近 3 月：-1.89%
- 近 6 月：-6.03%
- 今年以來：-10.57%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|-0.43%
|美元/日元
|148.06
|0.07%
|英鎊/美元
|1.35
|-0.58%
|美元/加幣
|1.38
|0.12%
|美元/瑞典克朗
|9.43
|1.04%
|美元/瑞郎
|0.8
|0.47%
