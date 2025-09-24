外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1757元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日18:20，歐元/美元下跌0.0058點跌幅達0.49%，暫報1.1757點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.85%
- 近 1 週：-0.40%
- 近 3 月：+2.06%
- 近 6 月：+9.26%
- 今年以來：+14.10%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.90，本日下跌0.46%
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.3%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.59%
