外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.0186元
截至台北時間02日23:40，美元/挪威克朗上漲0.106點漲幅達1.07%，暫報10.0186點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.70%
- 近 1 週：-0.15%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：-5.11%
- 今年以來：-12.66%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.76，本日上漲0.74%
- 美元/瑞郎相關性0.68，本日上漲0.33%
- 美元/加幣相關性0.65，本日上漲0.34%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
