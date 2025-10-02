search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.07%，報10.0186元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日23:40，美元/挪威克朗上漲0.106點漲幅達1.07%，暫報10.0186點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.70%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：-5.11%
  • 今年以來：-12.66%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.76，本日上漲0.74%
  • 美元/瑞郎相關性0.68，本日上漲0.33%
  • 美元/加幣相關性0.65，本日上漲0.34%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲0.5%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.36%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.21%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/挪威克朗9.9959+0.84%
加幣/美元0.7159-0.21%
澳元/美元0.6591-0.30%
歐元/美元1.1710-0.17%
紐元/美元0.5817+0.02%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty