鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.78%，報18.515元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日23:20，美元/墨西哥披索上漲0.143點漲幅達0.78%，暫報18.515點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.43%
  • 近 1 週：-0.03%
  • 近 3 月：-1.81%
  • 近 6 月：-9.63%
  • 今年以來：-11.83%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.65，本日上漲0.23%
  • 美元/瑞郎相關性0.64，本日上漲0.29%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.73%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.72，本日上漲0.3%
  • 澳元/美元相關性-0.69，本日上漲0.42%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日上漲0.5%

