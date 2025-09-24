鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-24 16:38

數位顯示板商星亞視覺 (7753-TW) 今 (24) 日公告多項高層人事異動，原財會主管陳玫均因退休離職，由副處長陳重江接任財務長、財會主管及公司治理主管職務，異動將於 9 月 30 日生效；星亞 8 月營收達 9200 萬元創今年新高，展望受惠全球數位廣告需求成長，力拚全年營運維持雙位數成長。

星亞公布高層人事異動 訂單滿手力拚全年雙位數成長。(鉅亨網資料照)

全球戶外數位廣告市場快速擴張，預估 2025 年 DOOH 將占整體戶外廣告收入的 42%。星亞約七成營收來自北美市場，隨著 AI 與智慧應用加速滲透，結合 AI 技術的數位廣告逐漸成為主流趨勢。

星亞積極布局智慧顯示與互動應用研發，強化 AI 整合能力，搶先卡位智慧城市與新型應用場景。公司目標讓建築照明、交通資訊顯示及車用照明等新事業未來貢獻營收達四成，降低對單一市場依賴。